Крупный пожар в порту Новороссийска

В Новороссийске в грузовом терминале на улице Маркова 18 августа загорелись деревянные палеты. Пожарные локализовали огонь на площади 1,3 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших нет, никто не пострадал, сообщает МЧС.
МЧС России
Открытое горение ликвидировали к 10:44, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. От МЧС к тушению привлекли 27 человек и 10 единиц техники, от РСЧС — 57 человек и 16 единиц техники.
Первый сигнал о возгорании поступил в начале десятого, пожарные были на месте через девять минут. О причинах пожара не сообщается.