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    МВД назвало основные причины гибели детей-пассажиров в 2023 году

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    В МВД назвали выезд на встречную полосу движения и превышение скорости на дорогах главными причинами гибели детей-пассажиров в текущем году. Об этом сообщает 18 августа госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Министерства внутренних дел России.

    По данным ведомства, дети в машинах погибают в три раза чаще, чем несовершеннолетние пешеходы. Всего с начала 2023 года в авариях погибли 216 детей, которые находились в автомобильном средстве — это 66 % от общего числа несовершеннолетних, погибших в результате ДТП.

    В текущем году в России произошло порядка 4 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в каждой седьмой аварии было установлено отсутствие ремней безопасности и детских удерживающих устройств или нарушение правил их применения. В результате этих происшествий 56 детей погибло, еще 614 пострадали и получили различные травмы.

    В ведомстве напомнили, что детей до 12 лет необходимо перевозить в автокреслах — этого требуют ПДД. Однако для родителей существует возможность перевозить детей от семи лет на заднем сиденье авто с помощью стандартных ремней безопасности — в этом случае речь идет о «крупных» детях, для которых невозможно подобрать автокресло, подходящее под их рост и вес. При этом ремни безопасности необходимо отрегулировать таким образом, чтобы диагональная лямка была на уровне груди.

    Госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил перевозки детей, поскольку август — время, когда число междугородних перевозок детей увеличивается.

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