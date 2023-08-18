МВД назвало основные причины гибели детей-пассажиров в 2023 году

В МВД назвали выезд на встречную полосу движения и превышение скорости на дорогах главными причинами гибели детей-пассажиров в текущем году. Об этом сообщает 18 августа госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Министерства внутренних дел России.



По данным ведомства, дети в машинах погибают в три раза чаще, чем несовершеннолетние пешеходы. Всего с начала 2023 года в авариях погибли 216 детей, которые находились в автомобильном средстве — это 66 % от общего числа несовершеннолетних, погибших в результате ДТП.

