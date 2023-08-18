    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    771мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    В Горелово засекли самосвалы, тайком возившие то, что нельзя

    756
    1 комментарий

    Прокуратура Красносельского района Петербурга заметила в Горелово подозрительные самосвалы. Оказалось, что они незаконно возили отходы и грунт — но попались с поличным.

    Транспортные средства сотрудники увидели на улице Дачная, когда объезжали поднадзорную территорию, сообщает 18 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. В сторону дачных участков самосвалы перевозили грунт и твердые бытовые отходы, но нужных для такого дела документов у водителей не оказалось. Полигона для размещения таких отходов поблизости тоже не было. Прокуратура пресекла перевозку и отправила самосвалы на штрафстоянку.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    «Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования для ликвидации свалки, а также направлении материалов в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СвалкаОтходыПрокуратура
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close