В Горелово засекли самосвалы, тайком возившие то, что нельзя

Прокуратура Красносельского района Петербурга заметила в Горелово подозрительные самосвалы. Оказалось, что они незаконно возили отходы и грунт — но попались с поличным.
Транспортные средства сотрудники увидели на улице Дачная, когда объезжали поднадзорную территорию, сообщает 18 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. В сторону дачных участков самосвалы перевозили грунт и твердые бытовые отходы, но нужных для такого дела документов у водителей не оказалось. Полигона для размещения таких отходов поблизости тоже не было. Прокуратура пресекла перевозку и отправила самосвалы на штрафстоянку.
«Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования для ликвидации свалки, а также направлении материалов в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц», — отмечается в сообщении.