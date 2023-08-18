Что общего у открытки и бомбомета? Это экспонаты выставки об артиллерии в Ратной палате

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





С 1 августа 2023 года в музее-заповеднике «Царское село», в здании Ратной палаты, работает выставка «Артиллерия России в Великой войне», которая спустя 109 лет после начала Первой Мировой рассказывает о применении артиллерии в битвах того времени. На ней можно увидеть 15 интересных экспонатов из коллекции Музея истории Обуховского завода (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»).

Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





В первую очередь, это макеты орудий образца 1915 года. Это бомбомет калибром 6 дюймов разработки и производства Обуховского сталелитейного завода в масштабе 1:10 — подобные использовались при окопной войне для обстрела расположения противника. Есть на выставке и 6-дюймовая полевая пушка, также производившаяся на заводе, — макет в масштабе 1:15.

В витринах можно увидеть сохранившиеся альбомы чертежей линейных полевых скорострельных пушек и скорострельной осадной мортиры системы Шнейдер образца 1914 года — их тоже делали на Обуховском.

В годы Первой Мировой завод начал работать с большой интенсивностью и форсированными темпами повышать скорость производства. Из крупного вооружения здесь было изготовлено 137 артиллерийских орудий калибра 107 мм (24% всех таких российских пушек), 421 гаубица калибром 122 мм (28,7%), 44 осадных гаубицы калибром 305 мм (100%) и 7 береговых пушек калибром 305 мм (100 %). Завод также производил корабельные пушки разного калибра, бомбометы, минометы и снаряды к разным типам орудий.



Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





В экспозицию вошли различные документы — например, связанные с помощью завода семьям работников в период войны. В 1916 году на вспомоществование им завод получил из Петроградской казны свыше 18 тысяч рублей. Также семьям ушедших на фронт сотрудников выдавали купоны Общества оказания помощи семьям лиц, призванных на войну. Напомним, что к 1914 году на заводе работали более 10 тыс. человек.

Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





Наиболее красочными экспонатами в витринах выглядят уникальные открытки, которые призывали людей подписываться на военные займы. В России в 1914–1916 годах было выпущено несколько эмиссий рублевых военных облигаций. Населению предлагалось вкладываться сначала в длительные займы (например, один из них должен был быть погашен в 1996 году), затем в более короткие — на 10 лет и меньше — со средней ставкой по купону в 5,5%. Для того, чтобы о таких возможностях помочь стране стало известно широким слоям населения, и выпускали тиражи рекламных открыток.

На выставке представлены также предметы обмундирования артиллеристов, инфографика, макеты орудий, диорамы, фотографии, схемы, живописные полотна и рисунки по теме.

В Государственной Ратной палате Царского села с 2014 года находится музей истории Первой Мировой войны — единственный в России, посвященный этому периоду. Посетители, которые придут сюда до 14 ноября 2023 года, смогут посмотреть и основную экспозицию, и выставку, посвященную артиллерии, по одному билету.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

