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    Читатели «Фонтанки»: трассу А-114 завалило буреломом

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    6 комментариев

    Читатель «Фонтанки» сообщает о транспортных проблемах в Ленинградской области, на трассе А-114. В редакцию он прислал фото поваленных деревьев, перекрывающих проезжую часть в Бокситогорском районе.

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    «В Ленобласти в районе деревни Сомино ураган повалил деревья на трассу А-114. Движение перекрыто в обе стороны с 20:30», — сообщает автор снимков.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Информация «Яндекс.Навигатора» подтверждает его слова, на 22:05 мск пробка сохраняется.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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