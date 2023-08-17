Читатели «Фонтанки»: трассу А-114 завалило буреломом

Читатель «Фонтанки» сообщает о транспортных проблемах в Ленинградской области, на трассе
«В Ленобласти в районе деревни Сомино ураган повалил деревья на трассу
Информация «Яндекс.Навигатора» подтверждает его слова, на 22:05 мск пробка сохраняется.
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Читатель «Фонтанки» сообщает о транспортных проблемах в Ленинградской области, на трассе
«В Ленобласти в районе деревни Сомино ураган повалил деревья на трассу
Информация «Яндекс.Навигатора» подтверждает его слова, на 22:05 мск пробка сохраняется.
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