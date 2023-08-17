Кадры жёсткой аварии с КАД: водитель эвакуатора не выдержал дистанцию и погиб

Смертельная авария тормозит петербургскую кольцевую дорогу во Всеволожском районе Ленобласти вечером 17 августа. У Янино эвакуатор въехал в прицеп тягача.
«На внутреннем кольце у съезда на проспект Косыгина эвакуатор догнал полуприцеп. Водителя эвакуатора сильно зажало кабиной», — рассказал «Фонтанке» читатель.
Мужчина не выжил. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация об аварии на 45-м километре внутреннего кольца КАД поступила около шести часов вечера. Там произошло попутное столкновение автомобилей.
По данным дорожной полиции, автомобиль-эвакуатор «Мерседес», не соблюдая дистанцию, совершил наезд на грузовой «Вольво», который стоял в пробке перед съездом на проспект Косыгина.
34-летний водитель эвакуатора от полученных травм погиб на месте.
«Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате ДТП на участке КАД затруднено движение.