Легенда прыжков с шестом Сергей Бубка покинул совет World Athletics из-за критики за связи с ДНР

Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом и Герой Украины (2001) Сергей Бубка покинул совет World Athletics на фоне критики за связи с Россией, пишет 17 августа РБК.



Сергей Бубка был членом совета международной федерации 22 года, но после начала СВО на Украине его стали критиковать, в том числе за работу его компании в ДНР. 17 августа на конгрессе World Athletics в Будапеште Бубка даже не вошел в состав кандидатов в совет.

Суть претензий к легенде: принадлежавшая Сергею Бубке и его брату компания «Монблан» была зарегистрирована в Донецке. И в Донецке до сих пор живёт мать чемпиона. После 2014 года Бубка редко высказывался открыто о событиях на востоке Украины. Но все же, как писал в июле «Спорт-Экспресс», Бубка перевел свое олимпийское училище в Бахмут, а «Монблан» зарегистрировал в Волновахе. Когда под контроль РФ перешла и Волноваха, компания «Монблан» продолжила работать уже в ДНР.

