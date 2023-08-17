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    Легенда прыжков с шестом Сергей Бубка покинул совет World Athletics из-за критики за связи с ДНР

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    Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом и Герой Украины (2001) Сергей Бубка покинул совет World Athletics на фоне критики за связи с Россией, пишет 17 августа РБК.

    Сергей Бубка был членом совета международной федерации 22 года, но после начала СВО на Украине его стали критиковать, в том числе за работу его компании в ДНР. 17 августа на конгрессе World Athletics в Будапеште Бубка даже не вошел в состав кандидатов в совет.

    Суть претензий к легенде: принадлежавшая Сергею Бубке и его брату компания «Монблан» была зарегистрирована в Донецке. И в Донецке до сих пор живёт мать чемпиона. После 2014 года Бубка редко высказывался открыто о событиях на востоке Украины. Но все же, как писал в июле «Спорт-Экспресс», Бубка перевел свое олимпийское училище в Бахмут, а «Монблан» зарегистрировал в Волновахе. Когда под контроль РФ перешла и Волноваха, компания «Монблан» продолжила работать уже в ДНР.

    Украинские СМИ писали о контрактах компании на поставки топлива с Казначейством ДНР и Минздравом ДНР. И хотя документы якобы подписывал брат Сергея — Василий, — в итоге ответить пришлось чемпиону.

    Напомним, уроженец Луганска Сергей Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше 6 метров, 35 раз устанавливал мировые рекорды, шесть раз побеждал на чемпионатах мира.

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    Сергей Бубка
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