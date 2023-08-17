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    В Малайзии при крушении самолёта погибли десять человек. Из них в самолёте были восемь

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    Как минимум 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета Beechcraft 390 на автотрассу, передаёт 17 августа ТАСС. Кадры крушения, снятые автомобильным регистратором, публикуют многие азиатские СМИ.

    Автор: видео / The Star / YouTube

    Катастрофа произошла возле города Шах-Алам в штате Селангор. По данным ТАСС, погибли два пилота и шесть пассажиров самолета, а также водитель автомобиля и мотоциклист, которые просто ехали по шоссе и оказались в зоне падения.

    Самолет совершал местный перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг, расположенный примерно в десяти километрах от места крушения.

    Beechcraft 390 — американский лёгкий реактивный самолёт производства Hawker Beechcraft. Базовая модель совершила первый полёт в 1998 году. На 16 апреля 2020 года разбилось 13 таких бизнес-джетов. Выпущено их более 230.

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