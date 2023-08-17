Поехавшая классика. Как единственный в Петербурге автобус-библиотека заражает чтением городские окраины

По Курортному району Петербурга уже год путешествует библиотека на колесах. Такой формат позволяет доставить книжки в населенные пункты, обделённые культурными пространствами. Яркий автобус не только становится местом встреч для пожилых людей, но и площадкой для современных детских писателей и их юных поклонников.



Каждый день со среды по воскресенье в любую погоду в Курортном районе выходит на дорогу фиолетовый автобус. Он не следует через остановки общественного транспорта, чтобы попасть в него, не нужно покупать билет. У автобуса свой маршрут — по самым отдаленным поселкам района. Он развозит не пассажиров, а книги.



Первый в Петербурге библиобус запустили в прошлом году. Мобильной библиотекой стал автобус НефАЗ. Его вместе с необходимой мультимедийной начинкой купила администрация библиотеки Курортного района за 25 млн рублей.



«Почему этот проект актуален именно в Курортном районе? Район очень протяженный. У нас 11 муниципальных образований, охватить все дальние уголочки тяжело. Я считаю, что для больших районов, где много жителей, это обязательный проект, — говорит заведующая нестационарным обслуживанием библиотеки Курортного района Диана Денщикова. — Мы созванивались с каждым муниципальным образованием. Например, в Молодежном нет своей библиотеки. И мы определяли, какое место удобнее, и даже потом его передвигали. Сначала у администрации стояли, переживали за детей, все-таки рядом с дорогой. И мы передвинулись к магазину. Если место не посещают читатели, то мы эту стоянку убираем. Такое было в Серово».



Библиотека на колесах мало чем отличается от стационарных учреждений. Читатели через соцсети или специальное приложение заранее заказывают книги и забирают их, когда автобус приезжает в поселок. Всего библиобус объезжает 15 точек, за месяц на каждой из них бывает по два раза.

В автобусе можно поработать на библиотечном компьютере или посидеть со своим ноутбуком. Выбрать из стоящих на полках книжек и журналов что-то интересненькое, подключиться к популярным электронным библиотекам или просто сделать ксерокопию.



«Наша миссия — донести до людей информацию. Я сама из удаленного поселка, я очень страдала от нехватки книг, того, что нет досуга для ребёнка, каких-то интерактивных мероприятий. Мы приезжаем в самые отдаленные уголочки Курортного района, где нет ни своего ДК, ни библиотеки», — уточняет Денщикова.

Заведующая каждый день ездит на работу из поселка Ольшаники в Выборгском районе. У неё двое детей, 10 и 12 лет, поэтому она на собственном опыте знает, как заинтересовать книгой. К автобусу приходят не только школьники, но и люди пожилого возраста. Часто они выбирают что-то из классики либо детектив или журнал с огородными и садоводческими премудростями.



Есть среди людей почтенного возраста и настоящие книголюбы. Так, в Молодежном постоянная читательница может взять сразу 20 книг и осилить их всего за месяц. «Раньше она ездила в библиотеку на автобусе. Сейчас говорит, что она так рада, что появился наш проект, — отмечает Денщикова. — Мы ездим в ПНИ в Смолячково, в пансионат «Красная звезда». Там пожилые люди любят православную тематику, лекции про храмы. Надеюсь, мы спасаем их от одиночества».

Автобус не только привозит книги, в мобильной библиотеке также устраивают мероприятия: викторины по книжкам, встречи с детскими писателями. Так, перед школьниками выступила лауреат Крапивинской премии, премий «Книгуру» и «Алиса» Виктория Ледерман, которая пишет о современных школьниках, приключениях обычных мальчишек и девчонок.



«Очень интересную лекцию прочитала. Мой сын в это время был в автобусе, и он сразу сказал: «Я хочу, я хочу», и взял две книги и прочитал их», — отмечает Диана Денщикова.



Единственное, о чем жалеют в библиотеке, что не могут принять ещё больше человек в плохую погоду. Автобус утепленный, и в нём уютно и в холод, и в дождь. Однажды читателям пришлось в течение полутора часов пережидать ливень. Никто не заскучал и не замерз.

Сейчас среди школьников проходит конкурс на лучший рисунок автобуса. Победитель станет логотипом проекта, также по нему сошьют мягкую игрушку.

