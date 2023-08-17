    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, зап

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.7eur105.66

    В Абхазии предприниматели в знак протеста перекрыли дорогу на озеро Рица

    2467
    16 комментариев

    В Абхазии предприниматели в знак протеста полностью перекрыли трассу, ведущую на озеро Рица. Таким образом работающие в Юпшарском каньоне бизнесмены выражают свое недовольство решением запретить остановку и выход туристов на этом объекте, передает 17 августа Sochi1.RU.

    Судя по видеозаписям, на месте скопилось большое количество автомобилей и туристических автобусов.

    Распоряжение о запрете остановки транспорта в каньоне издал накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, объяснив это мерами безопасности в связи с частыми камнепадами. МВД республики заявило, что установит дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на опасном участке.

    Бизнесмены протестуют против такого решения, поскольку они теряют заработок. Они требуют укрепить скалы каньона, чтобы оттуда не валились камни.

    В начале июня в Юпшарском каньоне во время камнепада погиб 27-летний турист из Пензенской области, обломки упали на автомобиль. Его 28-летняя супруга получила перелом ноги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    Гость17 Авг 2023 в 15:42
    ТУРИСТСКИХ автобусов.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close