В Абхазии предприниматели в знак протеста перекрыли дорогу на озеро Рица

В Абхазии предприниматели в знак протеста полностью перекрыли трассу, ведущую на озеро Рица. Таким образом работающие в Юпшарском каньоне бизнесмены выражают свое недовольство решением запретить остановку и выход туристов на этом объекте, передает 17 августа Sochi1.RU.



Судя по видеозаписям, на месте скопилось большое количество автомобилей и туристических автобусов.