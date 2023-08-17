В Абхазии предприниматели в знак протеста перекрыли дорогу на озеро Рица

В Абхазии предприниматели в знак протеста полностью перекрыли трассу, ведущую на озеро Рица. Таким образом работающие в Юпшарском каньоне бизнесмены выражают свое недовольство решением запретить остановку и выход туристов на этом объекте, передает 17 августа Sochi1.RU.
Судя по видеозаписям, на месте скопилось большое количество автомобилей и туристических автобусов.
Распоряжение о запрете остановки транспорта в каньоне издал накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, объяснив это мерами безопасности в связи с частыми камнепадами. МВД республики заявило, что установит дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на опасном участке.
Бизнесмены протестуют против такого решения, поскольку они теряют заработок. Они требуют укрепить скалы каньона, чтобы оттуда не валились камни.
В начале июня в Юпшарском каньоне во время камнепада погиб 27-летний турист из Пензенской области, обломки упали на автомобиль. Его 28-летняя супруга получила перелом ноги.