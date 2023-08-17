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    Женщина мешала греческому теннисисту Циципасу играть, изображая жужжание пчелы

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    На турнире «Мастерс» в Цинциннати греческий теннисист Стефанос Циципас столкнулся с необычной проблемой. Он пожаловался арбитру на постоянное жужжание, похожее на шум пчелы, за его спиной, пишет 17 августа РИА Новости.

    «Кто-то имитирует звук пчелы. Это происходит перед моими подачами. Вы считаете это нормальным? Я никогда с таким не сталкивался в своей карьере», — обратился Циципас к судье.

    Теннисист подошел к трибунам и спросил, кто из болельщиков производит этот звук. Один из зрителей указал на женщину, сидящую в первом ряду.

    «Эта женщина, вон она, я хочу, чтобы ее удалили отсюда. Ей следует покинуть корт. Каждый раз, когда я готовлюсь к подаче, я слышу это жужжание», — продолжил Циципас.

    В конечном итоге все разрешилось благополучно для греческого теннисиста: женщина принесла извинения и, по-видимому, прекратила жужжать. Циципас победил американца Шелтона и вышел в следующий раунд турнира.

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