Женщина мешала греческому теннисисту Циципасу играть, изображая жужжание пчелы

На турнире «Мастерс» в Цинциннати греческий теннисист Стефанос Циципас столкнулся с необычной проблемой. Он пожаловался арбитру на постоянное жужжание, похожее на шум пчелы, за его спиной, пишет 17 августа РИА Новости.



«Кто-то имитирует звук пчелы. Это происходит перед моими подачами. Вы считаете это нормальным? Я никогда с таким не сталкивался в своей карьере», — обратился Циципас к судье.

Теннисист подошел к трибунам и спросил, кто из болельщиков производит этот звук. Один из зрителей указал на женщину, сидящую в первом ряду.