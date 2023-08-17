Пожурили и выставили. Украинцу запретили въезд в Россию за попытку стать шпионом

Ближайшие 30 лет не сможет попасть на территорию России уроженец Днепропетровска, который должен был собрать информацию о соотечественниках, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

Об официальном предостережении уроженцу Днепропетровска 17 августа сообщает региональное управление ФСБ. Заподозренного в шпионаже украинца задержали на границе в Псковской области в минувшем мае.

Утверждается, что в Россию его с поручением отправила СБУ — он якобы должен был собрать данные о российских пограничниках и украинцах, которые информируют российских силовиков.