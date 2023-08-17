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    Пожурили и выставили. Украинцу запретили въезд в Россию за попытку стать шпионом

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    Ближайшие 30 лет не сможет попасть на территорию России уроженец Днепропетровска, который должен был собрать информацию о соотечественниках, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

    Об официальном предостережении уроженцу Днепропетровска 17 августа сообщает региональное управление ФСБ. Заподозренного в шпионаже украинца задержали на границе в Псковской области в минувшем мае.

    Утверждается, что в Россию его с поручением отправила СБУ — он якобы должен был собрать данные о российских пограничниках и украинцах, которые информируют российских силовиков.

    Задержанный сознался, что он агент СБУ с осени 2022 года, но собрать какую-либо информацию он не успел.

    Его проводили за пределы страны и запретили въезд до 2053 года.

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