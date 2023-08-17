Путин велел придумать, как продвигать российские видеоигры на иностранных рынках

Президент России Владимир Путин дал получение кабмину придумать способ продвижения российских видеоигр и отечественного ПО на зарубежные рынки, в частности, стран БРИКС.

О поручении 17 августа сообщается на сайте Кремля. Ему предшествовало посещение президентом выставки «Развитие креативной экономики в России». На ней создатели видеоигр пожаловались главе государства, что выйти, например, на китайский рынок им очень сложно — разработчикам не выдают лицензии. Путин обещал поднять вопрос с партнерами по БРИКС.

Помимо премьер-министра Михаила Мишустина, отвечать за реализацию идеи будут руководители Российского экспортного центра и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».