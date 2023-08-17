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    Суд обязал морг в Вологодской области нанять санитара - тела принимал сторож

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    В морге городской больнице города Сокол тела умерших после обеда принимал сторож. Суд обязал учреждение соблюдать закон.

    Как сообщает 17 августа Объединенная пресс-служба судов Вологодской области, с иском к больнице вышла региональная прокуратура. Выяснилось, что санитар в морге работает с восьми утра и до 14 часов дня, после его ухода в морге остается только сторож, он и принимает тела.

    В суде отметили, что по закону такие обязанности должен осуществлять человек с медицинским образованием. При приеме тела устанавливается личность умершего и проводится опись его имущества, чего сторож не делал. Кроме того, условия труда предполагают возможность досрочного выхода на пенсию, сторожу такие льготы не положены.

    Суд велел в течение трех месяцев ситуацию исправить.

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