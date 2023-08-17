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    В Ливане полностью отключили электричество — власти за него не платят

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    Ливан остался без электричества минимум на десять часов. Причина в долге перед поставщиком.

    Как сообщает Sky News Arabia 17 августа, отключены обе электростанции, которые питают энергией всю страну, включая аэропорт, госучреждения и насосные станции, обеспечивающие регионы страны водой.

    На такие меры пошла компания-оператор из-за долга в 83 млн долларов. Из них государственная Electricite du Liban отдала только два миллиона.

    Отмечается, что серьезные проблемы с электроэнергией начались около двух лет назад, когда правительство не смогло оплатить импорт топлива для подстанций. С тех пор многие запаслись дизельными электрогенераторами.

    В стране живет примерно 6 млн человек.

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