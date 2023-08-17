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    В петербургском садоводстве сгорела пристройка, огонь не пощадил и машины

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    В садоводстве «Земледельцы» на окраине Петербурга пожарные ночью 17 августа тушили пожар рядом с частным домом. Пострадала солидных размеров пристройка и два автомобиля.

    Как сообщает региональное управление МЧС, спасателей вызвали на Всеволожскую улицу в Красногвардейском районе в половину третьего ночи. Оказалось, что горит пристройка на ста квадратных метрах. Потушить огонь удалось за полчаса, но он успел перекинуться на припаркованные рядом машины. Одна сгорела полностью, у второй оплавилось всё пластиковое.

    Тушили пожар десять человек. Обошлось без пострадавших.

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