В петербургском садоводстве сгорела пристройка, огонь не пощадил и машины

В садоводстве «Земледельцы» на окраине Петербурга пожарные ночью 17 августа тушили пожар рядом с частным домом. Пострадала солидных размеров пристройка и два автомобиля.

Как сообщает региональное управление МЧС, спасателей вызвали на Всеволожскую улицу в Красногвардейском районе в половину третьего ночи. Оказалось, что горит пристройка на ста квадратных метрах. Потушить огонь удалось за полчаса, но он успел перекинуться на припаркованные рядом машины. Одна сгорела полностью, у второй оплавилось всё пластиковое.

Тушили пожар десять человек. Обошлось без пострадавших.