Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана. Цена вас удивит

Стивен Кинг продал права на рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке ташкентского филиала ВГИКа Гульнаре Ивановой, которая сняла по произведению фильм. Об этом со ссылкой на саму девушку 16 августа написал RTVI.



Права на рассказ Иванова купила за 1$. Она участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой писатель дает начинающим режиссерам возможность использовать свои работы. «Я подала свой замысел и видение на программу», — рассказала студентка изданию.

«Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах», — уточнила она. Работа Ивановой победила на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».