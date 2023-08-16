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    В Петербурге сыграли в хоккей в память о Владимире Плуцинском — легендарном тренере из Колпино

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    В Ледовом дворце Петербурга почтили память заслуженного тренера РФ Владимира Плуцинского. В игре приняли участие воспитанники знаменитого наставника.

    Они разделились на две команды: «белые» и «синие». Со счетом 12:9 победили «белые». Лучшим бомбардиром с четырьмя шайбами стал Дмитрий Громов — бронзовый призер чемпионата Казахстана (2011/12), победитель регулярного чемпионата ВХЛ (2012/13), обладатель Кубка «Братины» (2014).

    Также среди участников матча были такие известные воспитанники Плуцинского, как Илья Докшин и Виктор Биляков (бывшие игроки СКА). На льду был и лучший нападающий любительской команды «Ижорский батальон» Георг Христиан Варшанидзе.

    Владимир Плуцинский — самый известный и успешный хоккейный тренер Колпино. Он воспитал не одну сотню хоккеистов, самым известным из которых стал олимпийский чемпион по хоккею Николай Дроздецкий.

    С 1972 года он работал штатным тренером в СК «Ижорец», с 1985-го по 1990 год отвечал за команду мастеров «Ижорца». В 1991 году по инициативе Николая Дроздецкого была создана юношеская хоккейная школа, которую и возглавил Владимир Александрович. Сейчас она известна как государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого» Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБУ СШ имени Николая Дроздецкого). Плуцинский и его соратники делали всё от них зависящее, чтобы возможность реализовать себя была у максимального количества мальчишек.

    Плуцинского не стало в 2006 году. Ему было 66 лет. Как говорят участники памятного матча, до последних дней он работал с юными хоккеистами и делился своими знаниями.

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