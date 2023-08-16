В Петербурге сыграли в хоккей в память о Владимире Плуцинском — легендарном тренере из Колпино

В Ледовом дворце Петербурга почтили память заслуженного тренера РФ Владимира Плуцинского. В игре приняли участие воспитанники знаменитого наставника.



Они разделились на две команды: «белые» и «синие». Со счетом 12:9 победили «белые». Лучшим бомбардиром с четырьмя шайбами стал Дмитрий Громов — бронзовый призер чемпионата Казахстана (2011/12), победитель регулярного чемпионата ВХЛ (2012/13), обладатель Кубка «Братины» (2014).

Также среди участников матча были такие известные воспитанники Плуцинского, как Илья Докшин и Виктор Биляков (бывшие игроки СКА). На льду был и лучший нападающий любительской команды «Ижорский батальон» Георг Христиан Варшанидзе.