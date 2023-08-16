«А мне не нравится ваш нос!» Как Брэдли Купер это перенес

Дискуссия в духе Сирано разразилась в Сети после публикации кадров из фильма «Маэстро» от Netflix, но Ростан тут ни при чем. Это байопик о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне, авторе «Вестсайдской истории». И еще много чего.
Новый образ Брэдли Купера в «Маэстро» стал причиной многочисленных споров в соцсетях. Пользователи заметили «чересчур большой искусственный нос», с которым актер предстал в кадре, пишет 16 августа РБК.
«Брэдли Купер <…> должен быть в состоянии сыграть еврея без каких-либо протезов — особенно без этого "еврейского» носа"», — заявила актриса Трейси-Энн Оберман.
Действительно, специально для съемок Куперу сделали большой накладной нос, чтобы добиться большего сходства с Бернстайном. Впрочем, западные СМИ рассказывали о реакции семьи самого Бернстайна на эти обвинения в адрес Купера — родственники композитора в накладном носу артиста не увидели ни сантиметра антисемитизма.
«Маэстро» расскажет об отношениях Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре. Купер исполнил в фильме главную роль и выступил в качестве режиссера. Это его вторая работа после фильма «Звезда родилась».