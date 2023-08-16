В Рязанской области умер осуждённый на 10 лет генерал ФСО Лопырев

В Рязанской области умер осуждённый на 10 лет колонии экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщает 16 августа РИА Новости. Уточняется, что он скончался в Областной клинической больнице региона. Причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.

Как напоминает «Коммерсантъ», генерала Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. Проверку, по информации источников «Ъ», инициировал тогда лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года. По данным следствия, Лопырев обещал за 6,27 млн руб. общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.