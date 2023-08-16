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    В Рязанской области умер осуждённый на 10 лет генерал ФСО Лопырев

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    В Рязанской области умер осуждённый на 10 лет колонии экс-глава Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадий Лопырев, сообщает 16 августа РИА Новости. Уточняется, что он скончался в Областной клинической больнице региона. Причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.

    Как напоминает «Коммерсантъ», генерала Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. Проверку, по информации источников «Ъ», инициировал тогда лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года. По данным следствия, Лопырев обещал за 6,27 млн руб. общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

    «Фонтанка» писала, что в ноябре 2017 года Лопырева признали виновным в получении взяток. Знаменский гарнизонный военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 миллионов рублей.

    А в августе 2018-го Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал кассационную жалобу членов семьи Лопырева на решение конфисковать недвижимость и вклады на сумму свыше 500 млн рублей.

    Жалобу тогда подали супруга генерала Александра Лопырева, его сын Александр и невестка. Они оспаривали инициативу Генпрокуратуры изъять в доход государства все имущество, нажитое за 14-летнюю карьеру главы семейства в ФСО.

    Между тем, по данным надзорного ведомства, совокупный доход Лопырева и членов его семьи с 2002 года по 2016-й составил всего 96 млн рублей.

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