В Смоленскую облдуму хочет Зеленский из «Единой России»

В Смоленске накануне выборов губернатора и депутатов областной думы разразился скандал вокруг одного из кандидатов в парламент региона, передает 16 августа РИА Новости.



У пожилого участника одной из предвыборных встреч возникли претензии к фамилии кандидата от «Единой России»(ЕР) — Зеленский. Недовольный пенсионер заявил, что якобы такое совпадение «оскорбительно для участников СВО и патриотов», поэтому он считает, что Зеленского нужно с выборов снять — либо он должен перестать быть Зеленским.



С такой логикой не согласились другие участники встречи, в том числе спикер Смоленской облдумы Игорь Ляхов, который подчеркнул, что «каждый гражданин может избираться независимо от фамилии» (цитата по РИА Новости).

