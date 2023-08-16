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    В Смоленскую облдуму хочет Зеленский из «Единой России»

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    В Смоленске накануне выборов губернатора и депутатов областной думы разразился скандал вокруг одного из кандидатов в парламент региона, передает 16 августа РИА Новости.

    У пожилого участника одной из предвыборных встреч возникли претензии к фамилии кандидата от «Единой России»(ЕР) — Зеленский. Недовольный пенсионер заявил, что якобы такое совпадение «оскорбительно для участников СВО и патриотов», поэтому он считает, что Зеленского нужно с выборов снять — либо он должен перестать быть Зеленским.

    С такой логикой не согласились другие участники встречи, в том числе спикер Смоленской облдумы Игорь Ляхов, который подчеркнул, что «каждый гражданин может избираться независимо от фамилии» (цитата по РИА Новости).

    В региональном отделении ЕР агентству заявили, что «депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая Владимира Зеленского, и отказываться от своей фамилии не намерен».

    Там также уточнили, что родословная Александра Зеленского «ведет к кубанским казакам».

    Губернатора и региональных депутатов Смоленская область выберет в единый день голосования, 10 сентября.

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    ЗеленскийСмоленскСкандал
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