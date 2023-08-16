Пережившего два покушения экс-кандидата в президенты Болгарии застрелили в Софии

Бизнесмен, бывший кандидат в президенты Болгарии Алексей Петров застрелен в квартале Драгалевцы в Софии. Об этом 16 августа сообщают местные СМИ.



Петрова застрелили во время еженедельной прогулки в горы в Драгалевский монастырь. Как пишет издание «24 часа», разыскивают человека в камуфляжной одежде, вооружённого винтовкой с оптическим прицелом.

По данным Economic.bg, огнестрельное ранение также получила спутница бизнесмена, её госпитализировали. Источники портала «Блиц» сообщают, что Петрова сопровождали три охранника, убийца дождался, когда они отойдут.