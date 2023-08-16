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    Пережившего два покушения экс-кандидата в президенты Болгарии застрелили в Софии

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    Бизнесмен, бывший кандидат в президенты Болгарии Алексей Петров застрелен в квартале Драгалевцы в Софии. Об этом 16 августа сообщают местные СМИ.

    Петрова застрелили во время еженедельной прогулки в горы в Драгалевский монастырь. Как пишет издание «24 часа», разыскивают человека в камуфляжной одежде, вооружённого винтовкой с оптическим прицелом.

    По данным Economic.bg, огнестрельное ранение также получила спутница бизнесмена, её госпитализировали. Источники портала «Блиц» сообщают, что Петрова сопровождали три охранника, убийца дождался, когда они отойдут.

    Алексей Петров был учредителем нескольких страховых компаний, занимался вопросами корпоративной безопасности и антитеррора. В 2011 году баллотировался в президенты Болгарии, но набрал менее 1% голосов в первом туре. Покушения на него совершались в 2002 и 2015 годах. В первом случае бизнесмена спасли телохранители, он был ранен, пишет «Блиц». Во второй раз неизвестные обстреляли «Мерседес» Петрова.

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