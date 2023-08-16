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    В Каспийске ребенок полчаса гулял по карнизу, пока мать была в ночном клубе

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    3 комментария

    Трехлетняя девочка вышла на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже — эти кадры облетели все telegram-каналы России. Как оказалось, 26-летняя мать оставила в тот день двоих детей без присмотра и уехала с сестрой в ночной клуб Махачкалы, сообщает 16 августа пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

    Инцидент произошел рано утром 14 августа в Каспийске. Жители соседнего дома увидели в окно страшную картину: маленькая девочка вышла из открытого окна на девятом этаже на подоконник, успела посидеть на кондиционере на фасаде дома. Местные сразу же вызвали полицию, пытались достучаться в квартиру — однако там взрослых не оказалось, лишь двое детей.

    группа «ВКонтакте». Новосибирск

    По версии следствия, в 2 часа ночи 14 августа 26-летняя мать уложила спать свою 4-летнюю дочь и уехала с сестрой в Махачкалу — там они собирались сходить в ночной клуб. Примерно в 5 утра малышка проснулась, но матери в квартире не было. Не осознавая опасности, девочка вышла в открытое окно квартиры и пробыла там примерно полчаса.

    Как писала «Фонтанка», в квартире находилась еще одна девочка — она боялась открыть дверь незнакомым, но в итоге поддалась на уговоры и впустила сотрудников правоохранительных органов. В итоге ребенка спасли.

    В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — «Оставление в опасности».

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    Комментарии 3

    Гость16 Авг 2023 в 18:57
    Красивый у дома фасад.
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