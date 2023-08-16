В Каспийске ребенок полчаса гулял по карнизу, пока мать была в ночном клубе

Трехлетняя девочка вышла на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже — эти кадры облетели все telegram-каналы России. Как оказалось, 26-летняя мать оставила в тот день двоих детей без присмотра и уехала с сестрой в ночной клуб Махачкалы, сообщает 16 августа пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.
Инцидент произошел рано утром 14 августа в Каспийске. Жители соседнего дома увидели в окно страшную картину: маленькая девочка вышла из открытого окна на девятом этаже на подоконник, успела посидеть на кондиционере на фасаде дома. Местные сразу же вызвали полицию, пытались достучаться в квартиру — однако там взрослых не оказалось, лишь двое детей.
группа «ВКонтакте». Новосибирск
По версии следствия, в 2 часа ночи 14 августа 26-летняя мать уложила спать свою 4-летнюю дочь и уехала с сестрой в Махачкалу — там они собирались сходить в ночной клуб. Примерно в 5 утра малышка проснулась, но матери в квартире не было. Не осознавая опасности, девочка вышла в открытое окно квартиры и пробыла там примерно полчаса.
Как писала «Фонтанка», в квартире находилась еще одна девочка — она боялась открыть дверь незнакомым, но в итоге поддалась на уговоры и впустила сотрудников правоохранительных органов. В итоге ребенка спасли.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — «Оставление в опасности».