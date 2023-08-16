В Каспийске ребенок полчаса гулял по карнизу, пока мать была в ночном клубе

Трехлетняя девочка вышла на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже — эти кадры облетели все telegram-каналы России. Как оказалось, 26-летняя мать оставила в тот день двоих детей без присмотра и уехала с сестрой в ночной клуб Махачкалы, сообщает 16 августа пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.



Инцидент произошел рано утром 14 августа в Каспийске. Жители соседнего дома увидели в окно страшную картину: маленькая девочка вышла из открытого окна на девятом этаже на подоконник, успела посидеть на кондиционере на фасаде дома. Местные сразу же вызвали полицию, пытались достучаться в квартиру — однако там взрослых не оказалось, лишь двое детей.