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    Новый детский сад № 39 на Васильевском острове сдали раньше срока

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    В Василеостровском районе ввели новый детский садик на 320 мест. Как сообщает «Группа ЛСР», он должен был получить разрешение на ввод в эксплуатацию в октябре, однако его сдали раньше срока. До конца 2023 года учреждение передадут городу.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»
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    В детском саду предусмотрены залы для музыки и физкультуры, бассейн, медкабинет, помещения для кружков, мастерские, а также большая территория для прогулок и спорта с теневыми навесами.

    Садику в составе ЖК «Морская набережная» присвоили номер 39. Школу на 375 мест на территории проекта планируют сдать в следующем году.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

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