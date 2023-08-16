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    Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко

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    На 58-м году жизни скончался бывший глава штаба группировки вооруженных сил России в Сирии и экс-командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 16 августа.

    Генерал-полковник умер в Москве в результате продолжительной болезни. «Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал Дегтярев.

    Геннадий Жидко в 2016 году руководил штабом группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко стал замминистра обороны, а в 2022-м — вновь командующим войсками Восточного военного округа.

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