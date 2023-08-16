Глава СПЧ предлагает запретить прием не говорящих по-русски детей в школы России

Детей, не говорящих на русском языке, не должны принимать в школу, вместо этого их нужно обучать в специализированном центре — для этого необходимы изменения в законодательстве, заявил 16 августа глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев во время пресс–конференции по миграционному законодательству.



«Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон», — цитирует Валерия Фадеева агентство Интерфакс. Глава СПЧ уточнил, что в законе необходимо прописать два момента: не принимать детей в школу, если они не знают русский язык и требовать их обучения в специализированном центре.

