Глава СПЧ предлагает запретить прием не говорящих по-русски детей в школы России

Детей, не говорящих на русском языке, не должны принимать в школу, вместо этого их нужно обучать в специализированном центре — для этого необходимы изменения в законодательстве, заявил 16 августа глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев во время пресс–конференции по миграционному законодательству.
«Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон», — цитирует Валерия Фадеева агентство Интерфакс. Глава СПЧ уточнил, что в законе необходимо прописать два момента: не принимать детей в школу, если они не знают русский язык и требовать их обучения в специализированном центре.
Говоря о спецентрах, Фадеев пояснил, что детей там должны обучать русскому языку как иностранному. А обучением детей-мигрантов должны заниматься соответствующие педагоги, которые имеют в этом деле опыт. При этом обучение детей, не знающих русский, должно быть за счет государства, поскольку трудовые мигранты нужны нашей стране, уверен глава СПЧ.
По его словам, эта мера поможет «исполнить Конституцию — обучить ребенка и дать ему возможность нормально учиться в школе».
Он уточнил, что министерство просвещения над этим вопросом уже работает. К 1 сентября 2024 года эта система должна быть готова, считает Валерий Фадеев.