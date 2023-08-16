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    Аварией со сбитыми на Ленской мальчиками заинтересовалась прокуратура

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    После ДТП на Ленской улице в Петербурге, в котором пострадали два ребенка, идет процессуальная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Красногвардейского района, сообщает 16 августа пресс-служба ведомства по Петербургу.

    По предварительным данным, прошлым вечером во дворе дома 6, корп. 3, по Ленской улице легковая JAC J7 сбила мальчиков 9 и 10 лет. За рулем, по предварительным данным, был 22-летний петербуржец. Дети попали в больницу со ссадинами и переломами — в среднетяжелом состоянии.

    С начала года водителя 12 раз уличали в нарушении правил дорожного движения.

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