Аварией со сбитыми на Ленской мальчиками заинтересовалась прокуратура

После ДТП на Ленской улице в Петербурге, в котором пострадали два ребенка, идет процессуальная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Красногвардейского района, сообщает 16 августа пресс-служба ведомства по Петербургу.



По предварительным данным, прошлым вечером во дворе дома 6, корп. 3, по Ленской улице легковая JAC J7 сбила мальчиков 9 и 10 лет. За рулем, по предварительным данным, был 22-летний петербуржец. Дети попали в больницу со ссадинами и переломами — в среднетяжелом состоянии.

С начала года водителя 12 раз уличали в нарушении правил дорожного движения.