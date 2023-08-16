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    ВТБ: в Петербурге и области с начала года взяли ипотеки на 60 млрд руб. Вторичка и стройка нашли баланс

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    За семь месяцев 2023 года клиенты ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили 9,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 60 млрд рублей. Это на 17% выше показателей аналогичного периода двух предыдущих лет.

    По данным банка, доля вторичного жилья в общем объеме выдачи с начала года выросла более чем в два раза и превысила 50%. При этом средняя сумма кредита снизилась за период на 9% и составила 6,1 млн рублей.

    Примерно каждая вторая ипотечная сделка в банке прошла по льготным программам — всего оформили 5,4 тыс. льготных жилищных кредитов на 37 млрд рублей. Ипотекой по программе «Господдержка-2020» воспользовались 2,5 тыс. клиентов, оформив кредиты на 16 млрд рублей. Столько же сделок пришлось на семейную ипотеку, по которой в сумме выдали 17,5 млрд рублей. Еще более 300 семей воспользовались IТ-ипотекой, взяв кредитов в сумме на 3,5 млрд рублей.

    — Результат семи месяцев показал активный интерес заемщиков к вторичному жилью, что связано со снижением цен и ростом предложения в этом сегменте в Санкт-Петербурге, а также эффектом отложенного спроса, − отметил Александр Вялков, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Сейчас мы видим сбалансированный спрос на готовое и строящееся жилье. На первичном рынке основной тон продолжают задавать льготные госпрограммы, на которые по-прежнему приходится подавляющее число выдач ипотеки.

    Александр Вялков также добавил, что одним из быстрорастущих сегментов в 2023 году стала загородная недвижимость, на которую с начала года в Петербурге клиенты банка взяли ипотеки на общую сумму в 1,7 млрд рублей.

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