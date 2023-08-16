В Петербурге задержали предполагаемого поджигателя. Он забил сковородой бывшего жены, увидев их секс

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома под Лугой. Ранее он сидел за убийство — кинулся со сковородой на бывшего жены, застав их вдвоем.
О подробностях истории 16 августа сообщает 47news. Следствие полагает, что 42-летний фигурант 12 числа пытался поджечь дом в садоводстве «Ворошиловец» на Мшинской улице. У двухэтажного рубленого дома загорелся угол стены, его потушили до прибытия пожарных. Полицию ситуация встревожила: поджог выглядел немотивированным, поэтому был риск того, что поджигатель повторит это и в других местах. Домов же вокруг было множество.
По предварительным данным, во время поджога фигурант был вместе с приятелем, который пытался его отговорить и оттащить от дома. Отыскали подозреваемого благодаря наблюдательности местной жительницы — пенсионерки, которая когда-то работала в правоохранительных органах. Полицейские обошли все дома в садоводстве, и во время беседы пожилая женщина вспомнила, что видела странного мужчину на окраине соседнего садоводства. Ее внимание он привлек тем, что сидел у костра, неподвижно глядя в огонь.
Оказалось, что мужчина живет в Петербурге и иногда приезжает в садоводство на участок отца. Не так давно он освободился после срока за убийство бывшего мужчины своей жены — забил его сковородой и табуретом, когда вернулся домой и стал свидетелем секса супруги с жертвой. С места преступления мужчина не ушел, дождался полиции и в итоге получил шесть лет колонии строгого режима.
Дома подозреваемого в поджоге не нашли, но через некоторое время застали на складе, где он подрабатывает грузчиком.