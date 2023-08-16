В Петербурге задержали предполагаемого поджигателя. Он забил сковородой бывшего жены, увидев их секс

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома под Лугой. Ранее он сидел за убийство — кинулся со сковородой на бывшего жены, застав их вдвоем.



О подробностях истории 16 августа сообщает 47news. Следствие полагает, что 42-летний фигурант 12 числа пытался поджечь дом в садоводстве «Ворошиловец» на Мшинской улице. У двухэтажного рубленого дома загорелся угол стены, его потушили до прибытия пожарных. Полицию ситуация встревожила: поджог выглядел немотивированным, поэтому был риск того, что поджигатель повторит это и в других местах. Домов же вокруг было множество.

