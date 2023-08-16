Водитель BMW на трассе «Сортавала» решил проучить шаланду, увлёкся и попал в ДТП

Опасное поведение водителя на дороге не прошло для него даром. Видеозапись ДТП на трассе «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) публикует 16 августа группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



По словам автора видео, инцидент произошёл вчера у поворота на Киссолово. Водитель белого BMW разозлился на шаланду, опережавшую попутные машины по левой полосе. Совершив два опасных перестроения, БМВ занял место перед грузовиком и стал притормаживать.

