Водитель BMW на трассе «Сортавала» решил проучить шаланду, увлёкся и попал в ДТП

Опасное поведение водителя на дороге не прошло для него даром. Видеозапись ДТП на трассе «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) публикует 16 августа группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам автора видео, инцидент произошёл вчера у поворота на Киссолово. Водитель белого BMW разозлился на шаланду, опережавшую попутные машины по левой полосе. Совершив два опасных перестроения, БМВ занял место перед грузовиком и стал притормаживать.
«Увлекшись «уроком правильного вождения», водитель легковушки прозевал свой поворот в сторону коттеджного поселка Киссолово. Он попытался перестроиться, вклинившись между двумя большегрузами в правом ряду, но водитель одного из них, наблюдавший за его предыдущими маневрами, не стал уступать. В итоге человек на «БМВ», все же проскочив к съезду, не справился с управлением и врезался в отбойник», — рассказывает очевидец.
Подписчики в группе называют произошедшее «мгновенной кармой» и при этом в шутку удивляются, что водитель «БМВ» включил поворотники.