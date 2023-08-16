Мебель в подарок: как упростить новоселье

Купить квартиру — это очень радостное событие. Но нельзя забывать, что это все-таки полдела. Осталось сделать отделку и обставить квартиру. И вот тут можно потратить даже больше времени и нервов, чем при самой покупке.
Сейчас у покупателей квартир в новостройках Компании Л1 есть возможность частично упростить себе эту задачу. Застройщик совместно с партнером, «Первой мебельной фабрикой», запустил программу «Мебельный комплимент»*. По ее условиям покупателям некоторых трехкомнатных квартир в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тысяч рублей. Можно приобрести кухонный гарнитур по индивидуальным размерам со встраиваемой техникой или любые другие предметы обстановки.
Если стоимость выбранного превысит максимальную сумму, надо будет доплатить. При меньшей стоимости разницу покупатель не получит, а при отказе от подарка цена жилья не уменьшится.
Программа «Мебельный комплимент» действует при покупке трехкомнатной квартиры площадью до 100,5 квадратных метров в ЖК «Лондон Парк» или аналогичного жилья площадью до 120 квадратов в ЖК «Шекспир», а также любой «трешки» в ЖК «Поэт». Все три новостройки сданы, поэтому заселиться можно сразу после заключения договора.
Жилые комплексы «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт» расположены в одной из наиболее развитых частей Выборгского района — в квартале, ограниченном проспектом Просвещения, Поэтическим бульваром и улицами Кустодиева и Руднева.
В пешей доступности от новостроек есть все необходимые для жизни социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, магазины, спортивные клубы. Кроме того, на территории квартала существует и собственная инфраструктура: уже работает фитнес-клуб с двумя бассейнами, магазины, кафе, офисы различных компаний. В ближайшем будущем жильца станет доступен собственный ТРК под корпусами ЖК «Лондон Парк».
Рядом — несколько зеленых зон: парки Сосновка, Муринский, скверы Конашевича и Ивана Фомина. Неподалеку — всего 20 минут пешком — станция метро «Проспект Просвещения», а до «Гражданского проспекта» можно доехать за 10 минут на общественном транспорте. До центра города примерно 20 минут, а до въезда на КАД — всего 5.
ООО «Строительная Компания Л1»
* Предложение действительно с 1.08.2023 по 31.08.2023. Об организаторе, правилах проведения, стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте Л1 или по телефону 8-812-305-3355
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Строительная Компания Л1»
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», дом сдан в эксплуатацию. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.