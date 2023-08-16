Мебель в подарок: как упростить новоселье

Купить квартиру — это очень радостное событие. Но нельзя забывать, что это все-таки полдела. Осталось сделать отделку и обставить квартиру. И вот тут можно потратить даже больше времени и нервов, чем при самой покупке.

Сейчас у покупателей квартир в новостройках Компании Л1 есть возможность частично упростить себе эту задачу. Застройщик совместно с партнером, «Первой мебельной фабрикой», запустил программу «Мебельный комплимент»*. По ее условиям покупателям некоторых трехкомнатных квартир в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тысяч рублей. Можно приобрести кухонный гарнитур по индивидуальным размерам со встраиваемой техникой или любые другие предметы обстановки.



Если стоимость выбранного превысит максимальную сумму, надо будет доплатить. При меньшей стоимости разницу покупатель не получит, а при отказе от подарка цена жилья не уменьшится.

