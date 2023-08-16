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    Мультимедийная заметка

    Как второй ярус над шоссе: оператор связи ускорил сеть 4G в Петербурге

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    Оператор сотовой связи билайн продолжает работу над улучшением качества связи в Северной столице и запустил на базовых станциях технологию MIMO (МАЙМО)* 4х4, которая ускорила мобильный интернет.

    Для простоты понимания: решение можно сравнить со строительством второго яруса над оживлённым шоссе. Одновременно по дороге смогут двигаться больше автомобилей, а значит — добраться до конечной точки можно быстрее. То же самое происходит и с трафиком в сети 4G (4 Джи): ещё больше видео, аудио или других файлов могут загружаться на смартфоны одновременно. При этом не требуется затрагивать дополнительные радиочастоты.

    Фото: stock.adobe.com
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    Как рассказали в компании, билайн активизировал технологию MIMO* 4х4 на базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 мегагерц. На приёмопередатчиках используются несколько антенн: по четыре для приёма и передачи сигнала. Это позволило улучшить качество покрытия и проникновение сигнала в жилые дома, а также увеличить скорость передачи данных.

    По данным информационно-аналитического агентства «Телеком-Дэйли», билайн показал самые высокие, среди операторов в Санкт-Петербурге, средние скорости по направлению к абоненту — 70,4 мегабита в секунду.

    Скорость по направлению к абоненту влияет, например, на скорость скачивания разных файлов (музыки, книг, видео), открытия страниц на сайтах.

    Евгений Галушко, директор Санкт-Петербургского отделения билайна: «Запуск MIMO 4х4 входит в комплекс наших мероприятий по улучшению качества связи в Петербурге и Ленинградской области. Мы становимся комфортнее для клиентов не только благодаря строительству дополнительных базовых станций, но и благодаря запуску новых решении и технологии. Так, ранее мы провели перераспределение частот в пользу высокоскоростной сети 4G, что также позитивно повлияло на нашу связь. Благодаря проведённым работам скорость мобильного интернета выросла как в Северной столице и городах области, так и в небольших посёлках и деревнях».

    ПАО «ВымпелКом», beeline.ru

    *MIMO — метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить пропускную способность радиосети

    Фото: stock.adobe.com

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