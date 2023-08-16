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    Актёр из сериала «Игра престолов» умер в 36 лет

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    Британский актер Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, сообщает 16 августа РИА Новости со ссылкой на агентство Carey Dodd Associates и издание Hollywood Reporter.

    «С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним», — говорится в сообщении.

    Мужчина, по данным издания, страдал от артрита, остеопороза и редкого заболевания кожи.

    Актер сыграл роль пастуха в четвертом сезоне сериала «Игра престолов». Его герой принёс показать королеве Дейенерис Таргариен останки своей дочери, сожженной одним из драконов.

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    Умер актерИгра престолов
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    Комментарии 1

    Гость16 Авг 2023 в 10:23
    Так случилось.
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