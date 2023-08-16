Актёр из сериала «Игра престолов» умер в 36 лет

Британский актер Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, сообщает 16 августа РИА Новости со ссылкой на агентство Carey Dodd Associates и издание Hollywood Reporter.



«С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним», — говорится в сообщении.



Мужчина, по данным издания, страдал от артрита, остеопороза и редкого заболевания кожи.



Актер сыграл роль пастуха в четвертом сезоне сериала «Игра престолов». Его герой принёс показать королеве Дейенерис Таргариен останки своей дочери, сожженной одним из драконов.

