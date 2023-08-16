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    Трое задержаны за драку у пункта отбора на набережной Фонтанки. Инструктор заявил об угрозе поджога

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    Трое мужчин были задержаны накануне за дебош у дверей пункта отбора на военную службу по контракту по Ленобласти. О массовой драке в полицию сообщил 22-летний инструктор, который и встал на защиту учреждения. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 16 августа.

    Звонок от инструктора поступил в дежурную часть главка в ночь на среду. Молодой человек сообщил, что во дворе военкомата дерутся шестеро. Прибывший наряд задержал трех мужчин: всем от 35 до 43 лет, никто официально не трудоустроен. Судя по соцсетям, все достаточно лояльно относятся к теме СВО, один из задержанных — неоднократно судимый за наркотики и не только — в соцсетях 23 февраля поздравлял знакомых военнослужащих, участников ЧВК и добровольцев. Другой, судя по фото, участвовал в реконструкциях. На троицу составили протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

    Инструктор-заявитель рассказал, что они нарушали общественный порядок, покушались на его здоровье и выражали намерение поджечь здание пункта отбора.

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