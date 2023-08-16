У экс-хоккеиста СКА Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

Российского хоккеиста Артемия Панарина оштрафовали в Новгородской области за незаконное владение оружием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.



По информации суда, в июле сотрудники УУП и ПДН ОП по Мошенскому району МОМВД России «Боровичский» составили административный протокол в отношении Панарина «за стрельбу из огнестрельного оружия в месте, не предназначенном для этого».



«Согласно документам дела, 6 июля 2023 года на территории участка Тумашево в Мошенском районе Панарин совершил несколько выстрелов из своего ружья», — говорится в сообщении.

