У экс-хоккеиста СКА Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

Российского хоккеиста Артемия Панарина оштрафовали в Новгородской области за незаконное владение оружием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.
По информации суда, в июле сотрудники УУП и ПДН ОП по Мошенскому району МОМВД России «Боровичский» составили административный протокол в отношении Панарина «за стрельбу из огнестрельного оружия в месте, не предназначенном для этого».
«Согласно документам дела, 6 июля 2023 года на территории участка Тумашево в Мошенском районе Панарин совершил несколько выстрелов из своего ружья», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Панарин «совершил грубое нарушение общественной безопасности, которое могло угрожать жизни и здоровью граждан», но признал вину. В качестве наказания его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ружье было конфисковано.
«Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — отмечается в сообщении.
31-летний Панарин является нападающим хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Он также обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной России, обладатель золота ЧМ среди молодежных команд.