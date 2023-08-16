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    У экс-хоккеиста СКА Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

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    Российского хоккеиста Артемия Панарина оштрафовали в Новгородской области за незаконное владение оружием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

    По информации суда, в июле сотрудники УУП и ПДН ОП по Мошенскому району МОМВД России «Боровичский» составили административный протокол в отношении Панарина «за стрельбу из огнестрельного оружия в месте, не предназначенном для этого».

    «Согласно документам дела, 6 июля 2023 года на территории участка Тумашево в Мошенском районе Панарин совершил несколько выстрелов из своего ружья», — говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что Панарин «совершил грубое нарушение общественной безопасности, которое могло угрожать жизни и здоровью граждан», но признал вину. В качестве наказания его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ружье было конфисковано.

    «Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — отмечается в сообщении.

    31-летний Панарин является нападающим хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Он также обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной России, обладатель золота ЧМ среди молодежных команд.

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    ХоккейХоккеистАртемий Панарин
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