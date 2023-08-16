Три человека пострадали в аварии в Агалатово, а в Петербурге — массовое ДТП на Литейном

При столкновении двух машин в Агалатово пострадали три человека. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ПСС Агалатовского сельского поселения.
Пострадавшим оказали доврачебную помощь и передали медикам скорой. Сообщение об аварии поступило в 22:30. На снимках с места ДТП видно перевернувшуюся машину.
А в Петербурге — массовое ДТП в самом центре города. На Литейном проспекте рядом с перекрестком с улицей Жуковского в аварии столкнулись пять автомобилей, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, больше всего в ДТП пострадал Hyundai. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.