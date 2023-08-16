    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    767мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.42eur106.57

    Три человека пострадали в аварии в Агалатово, а в Петербурге — массовое ДТП на Литейном

    1055
    2 комментария

    При столкновении двух машин в Агалатово пострадали три человека. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ПСС Агалатовского сельского поселения.

    Пострадавшим оказали доврачебную помощь и передали медикам скорой. Сообщение об аварии поступило в 22:30. На снимках с места ДТП видно перевернувшуюся машину.

    А в Петербурге — массовое ДТП в самом центре города. На Литейном проспекте рядом с перекрестком с улицей Жуковского в аварии столкнулись пять автомобилей, сообщают очевидцы.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным, больше всего в ДТП пострадал Hyundai. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close