Три человека пострадали в аварии в Агалатово, а в Петербурге — массовое ДТП на Литейном

При столкновении двух машин в Агалатово пострадали три человека. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ПСС Агалатовского сельского поселения.



Пострадавшим оказали доврачебную помощь и передали медикам скорой. Сообщение об аварии поступило в 22:30. На снимках с места ДТП видно перевернувшуюся машину.