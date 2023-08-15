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    Петербурженка потребовала 500 тысяч за падение на скользкой дорожке. Перед судом с ней пошли на мировую

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    «Автопарк № 7 Спецтранс» не стал судиться с поскользнувшейся на обледеневшей дороге петербурженкой, в защиту которой выступил прокурор. Ей согласились выплатить половину от заявленных в иске требований.

    О прекращении производства 15 августа сообщает объединённая пресс-служба судов. В заседании стороны предъявили мировое соглашение — сошлись на 250 000 рублей. Красногвардейский суд его утвердил.

    Состояние дороги у дома 27 на проспекте Энергетиков и падение 65-летней женщины попало на видео 24 декабря прошлого года. Скорую пострадавшей вызвали прохожие, в больницу её увезли с ушибами и травмами различной степени тяжести.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Прокуратура провела проверку и установила, что падение стало следствием ненадлежащей уборки тротуара от наледи. Иск к АО «Автопарк № 7 Спецтранс» в интересах женщины подал прокурор Красногвардейского района. В счёт компенсации морального вреда требовали полмиллиона рублей.

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    Комментарии 3

    Гость15 Авг 2023 в 20:04
    Ушлая старуха !
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