Петербурженка потребовала 500 тысяч за падение на скользкой дорожке. Перед судом с ней пошли на мировую

«Автопарк № 7 Спецтранс» не стал судиться с поскользнувшейся на обледеневшей дороге петербурженкой, в защиту которой выступил прокурор. Ей согласились выплатить половину от заявленных в иске требований.



О прекращении производства 15 августа сообщает объединённая пресс-служба судов. В заседании стороны предъявили мировое соглашение — сошлись на 250 000 рублей. Красногвардейский суд его утвердил.

Состояние дороги у дома 27 на проспекте Энергетиков и падение 65-летней женщины попало на видео 24 декабря прошлого года. Скорую пострадавшей вызвали прохожие, в больницу её увезли с ушибами и травмами различной степени тяжести.