В Ленобласти в ДТП погибла лошадь, лечившая детей

В Волосовском районе Ленобласти «мерседес» сбил лошадь, помогавшую детям. Подробности дорожной драмы 15 августа приводит портал 47news.ru.
Всё случилось вечером 11 августа на пешеходном переходе в деревне Сырковицы, где расположено подворье спасения лошадей.
Три года назад кобылу по имени Фрося с травмированными ногами выкупили с бойни. После лечения Фрося показала себя добродушным и общительным существом, поэтому ей доверили работу с «особенными» детьми, в том числе с ментальными проблемами. В роковой вечер Фрося возвращалась с пастбища в сопровождении хозяйки подворья Виктории.
«Начали движение по пешеходному переходу, я была сзади лошади. Машина выехала с поворота и за считанные секунды сильно разогналась. Я отскочила. Животное подлетело метра на три», — рассказывает Виктория.
По словам женщины, на этом участке дороги есть знак ограничении скорости до 40 км/ч. Водитель говорил, что не заметил, поэтому не затормозил. Фрося умерла на месте в конвульсиях, сломанные рёбра пробили внутренние органы.
По предварительным данным 47news, за рулем «Мерседеса» находился 49-летний предприниматель из Москвы. В Сырковицы он приезжал в гости.