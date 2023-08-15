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    В Ленобласти в ДТП погибла лошадь, лечившая детей

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    В Волосовском районе Ленобласти «мерседес» сбил лошадь, помогавшую детям. Подробности дорожной драмы 15 августа приводит портал 47news.ru.

    Всё случилось вечером 11 августа на пешеходном переходе в деревне Сырковицы, где расположено подворье спасения лошадей.

    Три года назад кобылу по имени Фрося с травмированными ногами выкупили с бойни. После лечения Фрося показала себя добродушным и общительным существом, поэтому ей доверили работу с «особенными» детьми, в том числе с ментальными проблемами. В роковой вечер Фрося возвращалась с пастбища в сопровождении хозяйки подворья Виктории.

    «Начали движение по пешеходному переходу, я была сзади лошади. Машина выехала с поворота и за считанные секунды сильно разогналась. Я отскочила. Животное подлетело метра на три», — рассказывает Виктория.

    По словам женщины, на этом участке дороги есть знак ограничении скорости до 40 км/ч. Водитель говорил, что не заметил, поэтому не затормозил. Фрося умерла на месте в конвульсиях, сломанные рёбра пробили внутренние органы.

    По предварительным данным 47news, за рулем «Мерседеса» находился 49-летний предприниматель из Москвы. В Сырковицы он приезжал в гости.

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    Лошадь погибла в ДТПСырковицыПодворье спасения лошадей
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