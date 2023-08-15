В Ленобласти в ДТП погибла лошадь, лечившая детей

Три года назад кобылу по имени Фрося с травмированными ногами выкупили с бойни. После лечения Фрося показала себя добродушным и общительным существом, поэтому ей доверили работу с «особенными» детьми, в том числе с ментальными проблемами. В роковой вечер Фрося возвращалась с пастбища в сопровождении хозяйки подворья Виктории.

Всё случилось вечером 11 августа на пешеходном переходе в деревне Сырковицы, где расположено подворье спасения лошадей.

«Начали движение по пешеходному переходу, я была сзади лошади. Машина выехала с поворота и за считанные секунды сильно разогналась. Я отскочила. Животное подлетело метра на три», — рассказывает Виктория.



По словам женщины, на этом участке дороги есть знак ограничении скорости до 40 км/ч. Водитель говорил, что не заметил, поэтому не затормозил. Фрося умерла на месте в конвульсиях, сломанные рёбра пробили внутренние органы.

