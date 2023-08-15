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    Таможня рекомендовала объезжать Верхний Ларс

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    Пропускной пункт на российско-грузинской границе Верхний Ларс будет работать в ограниченном режиме, предупредила Федеральная таможенная служба. И предложила искать пути объезда.

    «С 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта», — сообщили 15 августа в ФТС.

    Всем желающим пересечь границу рекомендуется на это время ехать альтернативными маршрутами из-за возможного «снижения пропускной способности».

    «На границе с Азербайджанской Республикой функционируют три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни: Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя», — отметили в таможне.

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    Верхний Ларс
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    Комментарии 6

    Sonata15 Авг 2023 в 18:31
    Тропы будут?
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