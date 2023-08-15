Таможня рекомендовала объезжать Верхний Ларс

Пропускной пункт на российско-грузинской границе Верхний Ларс будет работать в ограниченном режиме, предупредила Федеральная таможенная служба. И предложила искать пути объезда.



«С 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта», — сообщили 15 августа в ФТС.

Всем желающим пересечь границу рекомендуется на это время ехать альтернативными маршрутами из-за возможного «снижения пропускной способности».