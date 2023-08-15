В день памяти Виктора Цоя выяснилось, что аудитория группы «Кино» помолодела и активизировалась

В годовщину смерти Виктора Цоя — 15 августа — «Яндекс. Музыка» рассказала о своем исследовании аудитории «Кино». Оказалось, что у группы — свыше 3 миллионов ежедневных слушателей, причем большая половина из них — моложе 35 лет.



Также выяснилось, что аудитория группы в 2023 году выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 61 процент.



«Такой рост в том числе обеспечила система персональных рекомендаций «Яндекс. Музыки» — 47% прослушиваний пришлось на «Мою волну». «Моя волна» заметила положительный отклик на треки у слушателей и стала рекомендовать их новой аудитории чаще», — объясняют авторы исследования.

