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    Музыка

    В день памяти Виктора Цоя выяснилось, что аудитория группы «Кино» помолодела и активизировалась

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    В годовщину смерти Виктора Цоя — 15 августа — «Яндекс. Музыка» рассказала о своем исследовании аудитории «Кино». Оказалось, что у группы — свыше 3 миллионов ежедневных слушателей, причем большая половина из них — моложе 35 лет.

    Также выяснилось, что аудитория группы в 2023 году выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 61 процент.

    «Такой рост в том числе обеспечила система персональных рекомендаций «Яндекс. Музыки» — 47% прослушиваний пришлось на «Мою волну». «Моя волна» заметила положительный отклик на треки у слушателей и стала рекомендовать их новой аудитории чаще», — объясняют авторы исследования.

    Самой прослушиваемой песней коллектива является «Группа крови».

    С 2019 года группа «Кино» перевернула новую страницу своей истории, после того как у сына Виктора Цоя Александра возникла идея живых концертов прежних участников группы с вокалом его отца, более современным звучанием и видеорядом. Крупные концерты состоялись в ряде городов России, выходили клипы и концертный альбом.

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