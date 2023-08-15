Петербургский мундеп из «Единой России» погиб в ходе боевых действий

Депутат из МО «Невский округ» Павел Кочанжи погиб во время боевых действий на Украине. Об этом 15 августа сообщил совет муниципальных образований Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», обращает внимание издание «ЗакС.ру».
О смерти Кочанжи также рассказал депутат петербургского Заксобрания Всеволод Беликов. «Два месяца назад он познакомил меня со своей невестой. <...> Осенью он должен был приехать в Петербург вновь, чтобы устроить свадьбу», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.
Павел Кочанжи, сын главы МО «Невский округ» Сергея Кочанжи, стал депутатом в сентябре 2022 года. Ранее он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию.