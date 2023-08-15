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    Боевые действия

    Петербургский мундеп из «Единой России» погиб в ходе боевых действий

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    Депутат из МО «Невский округ» Павел Кочанжи погиб во время боевых действий на Украине. Об этом 15 августа сообщил совет муниципальных образований Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», обращает внимание издание «ЗакС.ру».

    О смерти Кочанжи также рассказал депутат петербургского Заксобрания Всеволод Беликов. «Два месяца назад он познакомил меня со своей невестой. <...> Осенью он должен был приехать в Петербург вновь, чтобы устроить свадьбу», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

    Павел Кочанжи, сын главы МО «Невский округ» Сергея Кочанжи, стал депутатом в сентябре 2022 года. Ранее он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию.

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