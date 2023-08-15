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    Груз знаний. Роспотребнадзор назвал максимально допустимый вес школьного портфеля

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    Рекомендациями о том, как правильно выбрать подходящий школьный рюкзак, поделилось Управление Роспотребнадзора по Петербургу 15 августа.

    Главный вопрос — это вес рюкзака. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. Но чтобы, становясь умнее, ребёнок не страдал физически, вес пустого портфеля не должен превышать 700 г для начальных классов и быть не более 1 кг для учащихся средних и старших классов.

    Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1–2-х классов — 1,5 кг; для учащихся 3–4-х классов — 2 кг; для учащихся 5–6-х классов — 2,5 кг; для учащихся 7–8-х классов — 3,5 кг; для учащихся 9–11-х классов — 4 кг.

    Кроме того, ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

    Также для учеников начальных классов рекомендуемая высота портфеля составляет 300–360 мм, высота передней стенки — 220–260 мм, ширина — 60–100 мм, длина плечевого ремня — не менее 600–700 мм, ширина плечевого ремня в верхней части — не менее 35–40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

    Если необходимые учебники превышают допустимые нормы, это следует обсудить на родительском комитете, отмечают в Роспотребнадзоре.

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    РюкзакШкола
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