Груз знаний. Роспотребнадзор назвал максимально допустимый вес школьного портфеля

Рекомендациями о том, как правильно выбрать подходящий школьный рюкзак, поделилось Управление Роспотребнадзора по Петербургу 15 августа.



Главный вопрос — это вес рюкзака. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. Но чтобы, становясь умнее, ребёнок не страдал физически, вес пустого портфеля не должен превышать 700 г для начальных классов и быть не более 1 кг для учащихся средних и старших классов.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1–2-х классов — 1,5 кг; для учащихся 3–4-х классов — 2 кг; для учащихся 5–6-х классов — 2,5 кг; для учащихся 7–8-х классов — 3,5 кг; для учащихся 9–11-х классов — 4 кг.