Умер клоун Андрюша. Он учил в ГИТИСе молодую Пугачеву жонглировать

На 86-м году жизни скончался народный артист России, профессор ГИТИСа Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, сообщает 15 августа пресс-служба Росгосцирка.



«<...> Мы пойдем, но уже без тебя. Прощай, Андрюша!» — говорится в сообщении Росгосцирка.



Уточняется, что артист скончался около 12 часов ночи в Боткинской больнице. Как сообщали СМИ, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Заболевание требовало немедленного хирургического вмешательства, однако артист отказался от операции.



Николаев родился в 1938 году, в 20 лет он окончил Госучилище циркового и эстрадного искусства, а в 1973 году — режиссерский факультет Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

