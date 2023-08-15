Умер клоун Андрюша. Он учил в ГИТИСе молодую Пугачеву жонглировать

На 86-м году жизни скончался народный артист России, профессор ГИТИСа Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, сообщает 15 августа пресс-служба Росгосцирка.
«<...> Мы пойдем, но уже без тебя. Прощай, Андрюша!» — говорится в сообщении Росгосцирка.
Уточняется, что артист скончался около 12 часов ночи в Боткинской больнице. Как сообщали СМИ, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Заболевание требовало немедленного хирургического вмешательства, однако артист отказался от операции.
Николаев родился в 1938 году, в 20 лет он окончил Госучилище циркового и эстрадного искусства, а в 1973 году — режиссерский факультет Российский институт театрального искусства (ГИТИС).
Николаев перенимал опыт у лучших: Юрия Никулина, Эмиля Кио, Михаила Румянцева (клоун Карандаш), Олега Попова. Но при этом всегда сам придумывал и ставил номера, выходя за пределы классической клоунады. Его выступления были мультижанровыми и разнообразными: от джигитовки до вальса, от жонглирования до пения. Хотя он почти не говорил на сцене, его лицо и движения выражали гораздо больше, чем слова.
С 1976 года Николаев преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, где в 1988 году получил звание профессора.
Летом 1977 года на кафедру к Николаеву поступила восходящая звезда эстрады Алла Пугачева. Он научил певицу жонглировать — результат обучения можно увидеть в фильме «Женщина, которая поет», где Пугачева пела «Песенку про эстраду» и одновременно жонглировала шарами. В июне 1981 года артистка представила свою дипломную работу — знаменитую концертную программу «Монологи певицы».