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    До трети трудовых мигрантов может уехать из России из-за роста курса доллара

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    100 комментариев

    До трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, что влечет снижение их доходов. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, пишут 15 августа «Ведомости».

    Опрос представителей узбекской диаспоры показал, что 50% респондентов думают о том, чтобы покинуть Россию, 25% опрошенных пока не собираются уезжать и еще 25% пока не определились с ответом. В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек.

    Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар превысил 101 рубль, евро — 110 рублей.

    Рост курса доллара и евро снижает заработки иностранцев в России, делая их более сопоставимыми с доходами на родине. По оценкам, отток трудовых мигрантов наиболее вероятен в ретейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, которые являются наименее оплачиваемыми сферами.

    Потребность в трудовых мигрантах в России к 2030 году Минтруд оценивал в 3,5 млн человек. Это на 400 тысяч человек больше, чем в 2022 году.

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    Комментарии 100

    Гость15 Авг 2023 в 13:57
    Нейросети заменят
    +0−0
    Гость15 Авг 2023 в 13:55
    А,могут и НЕ уехать...
    +0−0
    Гость15 Авг 2023 в 13:40
    Ура!
    +0−0
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