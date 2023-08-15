До трети трудовых мигрантов может уехать из России из-за роста курса доллара

До трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, что влечет снижение их доходов. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, пишут 15 августа «Ведомости».



Опрос представителей узбекской диаспоры показал, что 50% респондентов думают о том, чтобы покинуть Россию, 25% опрошенных пока не собираются уезжать и еще 25% пока не определились с ответом. В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек.



Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар превысил 101 рубль, евро — 110 рублей.

