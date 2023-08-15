Двухлетний Максим живёт с риском развития меланомы. Помочь ему может дорогое лечение

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Максим появился на свет с гигантским невусом, покрывавшем значительную часть тела. Несколько операций не принесли желаемого результата. Более того, одна из них закончилась серьёзным осложнением. Специалисты, которые могут помочь мальчику и избавить его от риска развития меланомы, есть в Петербурге. Только денег на лечение в многодетной семье нет.



Максим Мирзоев, 2 года.

Гигантский врождённый невус с пролиферативными узлами гибридной опухоли из оболочек нервов кожи туловища.



Требуется поэтапное хирургическое лечение. Стоимость 6 572 480 руб. Не хватает 2 250 202 руб.

Максим — очаровательный рыжеволосый мальчик. Как и все маленькие дети, он кажется весёлым и беззаботным ребёнком. Но за внешней беззаботностью скрывается настоящая беда, о которой знают только близкие малыша. Максим родился с огромным тёмно-коричневым пятном, располагающимся на лопатках, ягодицах, спине и животе. Кроме пятна, на спине виднелась опухоль размером с ладонь.



Сразу после рождения малыш оказался в реанимации — врачи заподозрили у ребёнка рак. К счастью, предположение не подтвердилось: пятном оказался гигантский меланоформный невус — доброкачественное образование. Тем не менее, такой диагноз тоже был неутешительным, ведь невус в любой момент может переродиться в меланому — рак кожи.

Мама мальчика не стала тратить время на эмоции и, ещё находясь в роддоме, обзвонила десятки больниц в России и написала в несколько клиник за рубежом. Лишь один врач в нашей стране согласился взять Максима на лечение. Когда мальчику было чуть больше месяца, нарост на спине удалили. Но опухоль была только частью проблемы. Учитывая внешний вид невуса — асимметричность, неровные края, окрас, узелковые образования — врачи настояли на удалении пятна.



Постепенно малышу удаляли небольшие участки невуса. Однако после четвёртой операции начались осложнения: поднялась температура, его то и дело рвало, под конец уже желчью. Врач объяснил, что это нормально после серьёзных хирургических вмешательств, но маму Максима такое объяснение не успокоило. Женщина пригрозила вызвать скорую помощь прямо в медицинскую палату. Только тогда малыша забрали в реанимацию для обследования.



Через час врачи сообщили, что у ребёнка повреждена стенка кишечника и требуется срочная операция. В срочном порядке врачи его прооперировали, но в ходе операции содержимое желудка попало в брюшную полость и из-за этого началось заражение. Максим тяжело дышал, всё тело опухло. Мама была в отчаянии и дошла до заведующего отделением, чтобы тот выписал самые сильные лекарства, которые помогли бы малышу справиться с инфекцией. В тот момент было важно только одно: спасти ребёнка. За два дня родители Максима объездили всю Москву в поисках лекарств. Результат стоил того: через десять дней малыш пошёл на поправку.



Мальчику дали время восстановиться перед следующим этапом иссечения невуса. Родителям малыша предложили новый, экспериментальный метод лечения. Провести операцию решили, когда Максиму исполнится год. Однако прямо перед операцией в семье случилось большое горе: папа Максима умер от внезапной остановки сердца. Но времени проживать это горе снова не было, и через месяц после смерти мужа мама Максима отвезла сына на операцию.



Увы, результаты, на которые так сильно надеялись, успешными назвать было нельзя: в области иссечённого невуса образовался рубец, который стал мешать ребёнку в движении и росте. Тем не менее, Максиму провели ещё одну операцию. А после возникли новые осложнения — поставки необходимого для операций материала прекратились. В то же время на теле Максима стали появляться тёмные пятна. А это был уже первый признак превращения невуса в меланому. Ребёнка срочно госпитализировали и прооперировали, а обследование показало, что клетки уже находились в процессе преобразования.



В поисках спасения для своего ребёнка мама Максима узнала о петербургской клинике, где давно и успешно проводят операции по удалению невусов. Для мальчика уже составлен план — необходимо будет провести восемь этапов оперативного лечения. Однако стоимость неподъёмна для многодетной матери, оставшейся вдовой, — шесть с половиной миллионов рублей.

За помощью мама малыша обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано уже более половины от необходимой суммы.

