Мотоцикл, грузовик и легковые машины столкнулись на КАД, растёт пробка

Массовое ДТП утром 15 августа собирает пробку на востоке КАД. Обычно там стоит внутреннее кольцо, а сегодня внешнее. Причиной стало ДТП после развязки с Мурманским шоссе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:30 на 49-м километре внешнего кольца столкнулись попутные два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. Заняты первая, вторая и третья полосы. Информация о пострадавших уточняется. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась примерно на 5 километров. Немного затруднено движение и в противоположном направлении.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом», — рассказывает «Мотосолидарность». Мотоциклист жив, даже на ногах, но хромает.
«Но идиоты, останавливающиеся, чтобы снять все на телефон, устроили пробку и на внутренней стороне», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».