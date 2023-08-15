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    В Пулково задержали иностранца из Африки, которого ищут в Белоруссии

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    Гражданин Египта попался в руки оперативников уголовного розыска накануне вечером в аэропорту Пулково. 36-летний мужчина был задержан в рамках дела об организации незаконной миграции. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.

    Производство было возбуждено в Белоруссии. Там же иностранца объявили в розыск и заочно избрали меру в виде заключения под стражу.

    Установлено, что летом прошлого года мужчина, находясь в Брестской области, организовал незаконную миграцию 30 иностранных граждан. Задержанный помог им выехать из Белоруссии в Польшу. После фигурант от правоохранительных органов республики скрылся и уехал в Петербург.

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