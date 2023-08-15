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    Остановлено движение поездов метро от «Шушар» до «Международной»

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    3 комментария

    Движение поездов на участке пятой линии метро от станции «Шушары» до станции «Международная» утром 15 августа приостановлено по техническим причинам, сообщила пресс-служба метро.

    О сбое подробно рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. «На станции метро «Дунайская» в сторону «Проспекта Славы» поезд стоял у платформы с закрытыми дверьми около 10 минут, продували тормоза, затем всех пассажиров высадили, поезд продолжает стоять с закрытыми дверьми», — рассказывает читатель.

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    В 7:58, по его словам, на «Дунайской» объявили о прекращении движения от станции метро «Шушары». Многие люди после объявления стали подниматься наверх. В 8:00 прозвучало повторное объявление: пассажирам, двигающимся к «Проспекту Славы», рекомендовали покинуть станцию. В 8:02 объявили о приостановке движения от «Международной» до «Шушар».

    Пассажиры покидают станцию. Люди заполнили трамвай в сторону «Международной».

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    UPD: К 8:12 поезд пустили, и движение стало восстанавливаться.

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    Комментарии 3

    Гость15 Авг 2023 в 08:15
    Поезда 🚆 старые
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