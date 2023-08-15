Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области в смертельное ДТП попала семья из семи человек, сообщает 15 августа РИА Новости. Родители и три дочери погибли на месте, двое братьев госпитализированы.
Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в понедельник в девятом часу вечера на
По предварительным данным, водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина угодила под колеса грузовика. Легковой автомобиль буквально разорвало.
Как сообщили в ГИБДД, в аварии погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и три дочери — 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей 3 и 11 лет — в больнице.