Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области в смертельное ДТП попала семья из семи человек, сообщает 15 августа РИА Новости. Родители и три дочери погибли на месте, двое братьев госпитализированы.



Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в понедельник в девятом часу вечера на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.



По предварительным данным, водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина угодила под колеса грузовика. Легковой автомобиль буквально разорвало.

