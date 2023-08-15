Посолить 10 килограммов огурцов и сварить варенье — эксперты подсчитали, во сколько обойдутся россиянам домашние заготовки

На летние заготовки из наиболее популярных продуктов можно потратить около 9 тысяч рублей. Такую сумму назвали аналитики сервиса «Пятерочка Доставка», посчитав стоимость компонентов для самых популярных видов консервирования. Самым дорогим оказалось абрикосовое варенье, которое часто варят в августе.

Для удобства расчетов были взяты по 10 кг исходного продукта: огурцов, помидоров, капусты и абрикосов и 7 самых популярных рецептов.

Для варенья себестоимость приготовления составляет около 4200 рублей — в эту сумму, кроме покупки абрикосов, входит 10 кг сахара и 2,5 л воды (воду можно взять бесплатно).