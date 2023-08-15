Посолить 10 килограммов огурцов и сварить варенье — эксперты подсчитали, во сколько обойдутся россиянам домашние заготовки

На летние заготовки из наиболее популярных продуктов можно потратить около 9 тысяч рублей. Такую сумму назвали аналитики сервиса «Пятерочка Доставка», посчитав стоимость компонентов для самых популярных видов консервирования. Самым дорогим оказалось абрикосовое варенье, которое часто варят в августе.
Для удобства расчетов были взяты по 10 кг исходного продукта: огурцов, помидоров, капусты и абрикосов и 7 самых популярных рецептов.
Для варенья себестоимость приготовления составляет около 4200 рублей — в эту сумму, кроме покупки абрикосов, входит 10 кг сахара и 2,5 л воды (воду можно взять бесплатно).
Чтобы заквасить или замариновать капусту, нужно еще взять полтора килограмма моркови и 10 столовых ложек соли — это примерно 492 рубля. Маринованная капуста, в рецепт которой входит еще и чеснок, черный перец, лавровый лист, сахар и уксус, обойдется чуть дороже — в 580 рублей.
Рецепт маринованных томатов насыщен ингредиентами, так что приведем его подробнее: 5 столовых ложек (150 г) соли, 1 кг сахара, 15 (3 г) лавровых листьев, по 25 горошин чёрного (1 г) и душистого (1,75 г) перца, 15 бутонов (0,9 г) гвоздики, 2,5 чайные ложки (7,5 г) семян укропа, 500 мл 9-процентного уксуса и 7,5 л воды. Все вместе будет стоить 1191 рубль.
Ну и самое основное — огурцы, их и маринуют, и солят, причем и горячим, и холодным способом. А среди специй — и укропные зонтики, и листья хрена, вишни и смородины, и, конечно, чеснок, перец и соль. В зависимости от способа весь набор обойдется вам в 727–822 рубля.
Таким образом, на все вышеперечисленные заготовки будет потрачено около 8800 рублей, из которых почти половина — затраты на варенье.